Nicolò Figini | 25 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

La verità di Ilary Blasi

Ieri sera Ilary Blasi ha ricevuto, durante il servizio di Striscia la Notizia, il Tapiro d’Oro per la gaffe che ha fatto nella prima puntata de L’Isola dei Famosi. Se vi ricordate, infatti, invece di dire ‘normotipi‘ ha detto che non le piacciono i ‘normodotati‘. Valerio Staffelli, quindi, le ha chiesto simpaticamente se avesse fatto un riferimento a Totti e la conduttrice ha affermato: “Ma a chi piacciono? Se la vogliamo dire tutta… Se uno può scegliere, voglio dire…“.

Ma la vera curiosità sta in un altro momento del primo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2023. In apertura, infatti, la conduttrice ha presentato Enrico Papi come nuovo opinionista al posto di Nicola Savino, il quale si è trasferito su Tv8. Queste le sue parole esatte:

“Tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Per uno che va c’è sempre uno che arriva”.

In molti, perciò, hanno pensato che si stesse riferendo alla sua vita privata. Da tempo ormai non sta più insieme a Francesco Totti, con il quale si sta separando, ma ha ritrovato la felicità con il tedesco Bastian. Oggi sappiamo la verità in merito alle sue reali intenzioni, come affermato nel corso della chiacchierata con Striscia la Notizia:

“Comunque siete maliziosi. Sì, voi siete maliziosi. Perché io ho salutato Nicola Savino e ho introdotto Enrico Papi. Quindi siete voi che siete maliziosi e andate sempre oltre. Un’introduzione simpatica e ironica, ma certo”.

Ecco quindi svelato il mistero. Ilary Blasi è da sempre dotata di una forte dose di ironia e autoironia e anche in questo caso ha deciso di usarla. Tuttavia, la presentatrice ha smentito qualsiasi frecciatina all'ex compagno.