Nicolò Figini | 9 Luglio 2023

Le critiche a Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, oltre che pensare al lavoro, si sta dedicando anche al ruolo di nonna. La figlia Aurora, infatti, ha messo al mondo il piccolo Cesare e la conduttrice in una recente intervista ha parlato di come sia la nuova vita insieme al nipotino:

“Quando ho in braccio Cesare gli dico “amore della nonna”, con gli altri mi piace anche “mamma al cubo”. Capisco però chi prova un po’ di fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età.

Come quando ho compiuto 40 anni e tutti mi dicevano “vedrai che ti stancherai più facilmente, se farai tardi la sera avrai l’hangover, ti cambierà il metabolismo”. Niente di tutto questo mi è successo, eppure ho 46 anni. Quindi finché sto bene non ci penso”.

Oggi, tuttavia, non parliamo di Michelle Hunziker in relazione alla sua famiglia, ma per una serie di critiche che ha attirato su di lei. Nella giornata di ieri si sono sposati due suoi amici e lei ha partecipato alle nozze con un trucco che ha realizzato lei e un vestito che ha fatto molto discutere. Come vediamo anche dalle foto che ha postato lei su Instagram si tratta di un abito nero.

Come tutti sanno, per convenzione, il nero non è un colore da portare a un matrimonio ma è più adatto per un funerale. Tuttavia questo stravolgimento da parte di Michelle Hunziker ha fatto parecchio discutere. Tra i commenti, infatti, possiamo leggere: “No, ai matrimoni non si può in abito nero” o ancora “Bellissima, ma di nero a un matrimonio proprio no“.

Le critiche proseguono con “Total black per un matrimonio? Non si fa” e “Ma con tutti i colori del mondo perché hai scelto un abito nero un po’ tetro?“. Voi che cosa ne pensate del look scelto da Michelle? Fatecelo sapere con un commento. Seguiteci, nel mentre, per molte altre news.