1 I dubbi di Antonella Fiordelisi

Ieri al GF Vip abbiamo assistito a una puntata particolarmente intensa, dopo poi si è parlato anche di Edoardo Donnamaria e dell’interesse espresso da Antonella Fiordelisi nei suoi confronti. In una clip sono emersi tanti spezzoni in cui il bel ragazzo si mostra carino e simpatico con tutti in Casa. A un certo punto, poi, i pensieri di vari coinquilini.

“Io ho notato dall’inizio che c’era un po’ una attrazione per te (Alberto De Pisis ndr) ce l’ha avuta lui, dai. Non è uno che si fa problemi comunque, secondo me”, ha detto Elenoire Ferruzzi in confessionale mentre scambiava dei pareri con De Pisis. Poco dopo sono stati mandati in onda dei momenti divertenti tra Edoardo e Alberto.

Sempre Elenoire ha proseguito in un altro confessionale: “Sessualmente non ha una definizione lui. È molto libero”, si sono susseguite ancora altre immagini simpatiche che mostravano Edoardo insieme a Daniele Dal Moro, stavolta e non solo. Poco dopo, invece, un altro confessionale di Antonella Fiordelisi in cui ha parlato di Edoardo Donnamaria, ragazzo che sembra interessarle molto. A riguardo però ha fatto una riflessione, dopo aver notato alcuni suoi comportamenti: “Magari è interessato sia a uomini che donne, Edoardo. Non so. Le donne sicuramente, perché ci sta provando un po’ con tutte effettivamente”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Parole alle quali Edoardo non ha però commentato, anzi ci ha riso su, un po’ imbarazzato. Poco dopo i filmati, in cui Edoardo coccolava un po’ tutti, Antonella Fiordelisi ha manifestato un pizzico di gelosia. Soprattutto per l’atteggiamento di Donnamaria verso Giaele. Lui si è giustificato parlando di “video vecchi” e spiegando che in realtà da quando ha notato dell’interesse di Antonella ha cambiato atteggiamento. L’influencer è parsa contrariata. Ecco le sue parole: “Si stampasse una mia foto se mi vuole addosso. Ah se lo dice Giaele pure mi fido ciecamente (ha detto ironica ndr)“, ha detto Antonella.

E non è finita, perché Alberto De Pisis ha aggiunto degli altri dettagli e dopo la puntata Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto modo di riparlarne….