Antonella Fiordelisi rivela di aver avuto un flirt con Ignazio Moser

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Antonella Fiordelisi

Senza dubbio una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip è Antonella Fiordelisi. Nel bene e nel male infatti fin dal primo momento l’influencer ha attirato l’attenzione su di sé, dividendo il pubblico. Negli ultimi giorni come se non bastasse la Vippona sta facendo discutere per via della sua relazione con Edoardo Donnamaria, che ormai sembrerebbe essere giunta al capolinea. Come se non bastasse in queste ore è accaduto qualcosa che ha riportato la Fiordelisi al centro del gossip. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Mentre chiacchierava con alcuni dei suoi amici, Antonella ha rivelato di aver avuto in passato un breve flirt con Ignazio Moser. Naturalmente le parole della schermitrice non sono passate inosservate e in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto tra i due. Adesso a svelarvelo ci pensiamo noi di Novella2000.it.

Già qualche anno fa, come qualcuno forse ricorderà, la Fiordelisi aveva raccontato sui social di aver avuto una frequentazione con l’ex ciclista. La conoscenza risale a molto tempo fa, prima che Moser partecipasse al Grande Fratello Vip e prima dunque che conoscesse Cecilia Rodriguez, sua attuale compagna e futura moglie.

Ma non solo. Antonella Fiordelisi infatti, nel corso di una vecchia intervista per il settimanale DiPiù Tv, raccontò attraverso una lettera anche i retroscena del flirt con Ignazio Moser, pubblicando anche alcuni scatti privati insieme all’ex Vipppone. Queste le vecchie dichiarazioni di Antonella in merito:

“Dopo aver fatto una romantica passeggiata, ci siamo baciati e da lì è iniziato una storia molto passionale. Tu eri pazzo di me, mi cercavi in continuazione, io invece non ero presa totalmente, nel senso che mi piacevi, ma ti consideravo introverso e silenzioso”.

Precisiamo ancora una volta che i fatti risalgono a svariati anni fa, quando Antonella Fiordelisi e Ignazio Moser erano molto giovani e prima che l’ex ciclista conoscesse Cecilia.