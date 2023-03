NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2023

GF Vip 7

Polemica per Edoardo Donnamaria

In questi giorni sembrerebbe essere ufficialmente terminata la relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Come sappiamo infatti dopo diversi alti e bassi i due Vipponi del Grande Fratello Vip 7 hanno deciso di rompere e al momento non sembrerebbe essere possibile un riavvicinamento. Nonostante i fan stiano sperando in un ritorno di fiamma, attualmente Edoardo e Antonella sono più lontani che mai, e in molti si chiedono già cosa accadrà nelle prossime settimane tra i due. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto storcere il naso a diversi utenti. Una frase di Donnamaria contro la Fiordelisi ha infatti scatenato l’ira del web, che ha così duramente criticato il conduttore. Edoardo ha infatti affermato:

“Non vedi l’ora che ti tocco un po’”.

A quel punto non è mancata la reazione di Antonella Fioredelisi, che scansandosi dal suo ormai ex fidanzato ha dichiarato: “Quando esco da qui mi vedi solo su Instagram”. Immediata la replica del conduttore, che ha aggiunto: “Sai quante ne altre ne vedo però”. Lo scambio di battute tra i Donnalisi non è piaciato ai più e in molti così hanno criticato il comportamento del Vippone.

Poche ore fa come se non bastasse a lanciare una forte accusa a Edoardo Donnamaria è stato Attilio Romita. Nel corso di un’intervista infatti il giornalista ha affermato:

“Le infelici frasi da camerata che ho detto nella casa hanno ferito molto Mimma. A me non sono state perdonate, c’è chi ha bestemmiato due volte come Donnamaria e sta ancora in casa, ha detto delle frasi come: “io sono andato a letto con delle ragazze che non presenterei mai ai miei genitori”. A me hanno detto di essere classista a lui niente. Ha detto frasi che Antonella gli diceva nei loro momenti privati. A lui è stato perdonato tutto”.