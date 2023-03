NEWS

Andrea Sanna | 6 Marzo 2023

GF Vip 7

I genitori di Antonella Fiordelisi delusi da Edoardo

Stasera torna una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Antonella Fiordelisi continua a essere tra i concorrenti più discussi del programma. In particolare modo per la relazione turbolenta con Edoardo Donnamaria, nata sotto ai riflettori. Spesso i due si trovano a discutere e allontanarsi, per poi ritrovarsi.

Se c’è chi fa il tifo per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, altri sostengono che ormai non ci sono più i presupposti per andare avanti. Nel mentre che le vicende nella Casa proseguono, a parlare è Ilenia, la migliore amica della vippona.

A Non succederà più, trasmissione di Radio Radio condotta da Giada De Miceli, Ilenia ha detto la sua sull’atteggiamento di Edoardo nei confronti di Antonella Fiordelisi. Qualcosa che avrebbe, a quanto pare, provocato una reazione da parte anche dei genitori della ragazza. Stando alle parole di Ilenia il papà e la mamma sarebbero delusi da Donnamaria:

“Il papà di Antonella Fiordelisi la difende e su Edoardo la pensa come me. Siamo delusi, ma sta di fatto che quello che vivono lo sono loro. Non sono rimasti contenti dai comportamenti di Edoardo”.

Secondo lei il modi di fare del ragazzo sarebbero cambiati in modo abbastanza notevole e questa cosa potrebbe ulteriormente complicare le cose: “Qualora fosse sempre così e mostrasse solo i lati negativi del suo carattere, io non lo vedrei accanto ad Antonella e non sarebbe adatto a lei”.

Ma la colpa di questo cambio repentino di Edoardo Donnamaria sarebbe influenzato dalla presenza di Tavassi. Queste le parole dell’amica di Antonella Fiordelisi: “Gli errori fatti da Edoardo non li perdonerò, ma è comunque diverso e amplificato rispetto al fuori”, ha concluso Ilenia.

Seppur ancora distanti, attualmente Antonella Fiordelisi ed Edoardo sembrano essere ‘in buona’, anche se non mancano stoccate e atteggiamenti che fanno storcere il naso ai telespettatori (e non solo).