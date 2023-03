NEWS

Andrea Sanna | 5 Marzo 2023

GF Vip 7

Ieri sera nella Casa del GF Vip 7 è tornato il GF Game Night, dove le vippone si sono trasformate in Spice Girls!

Le vippone diventano le Spice Girls al GF Vip 7

Ieri sera al GF Vip 7 è tornato finalmente il GF Game Night. Si è trattato di una serata piena fatta di giochi, sketch e divertimento. Alberto De Pisis ha condotto la trasmissione insieme a a Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi. Un momento che ha attirato l’attenzione del pubblico per i tanti episodi che si sono verificati.

Su tutti l’esibizione delle ragazze della Casa. Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon hanno messo da parte divergenze e dissapori e hanno organizzato una simpatica esibizione per intrattenere i telespettatori. Dato che sono cinque hanno pensato bene di prendere le sembianze delle Spice Girls, rimaste nel cuore di tutti.

La ragazze del GF Vip 7 si sono esibite sulle note di uno dei brani celebri della girl band londinese. La canzone scelta per l’occasione è Wannabe. Il pezzo è stato scritto dalle cantanti insieme a Richard Stannard e Matt Rowe ed è stato pubblicato in Europa nel 1996, mentre l’anno successivo in America.

Pensate che questo brano riproposto dalle concorrenti del GF Vip 7 (scritto in meno di trenta minuti e registrata in meno di un’ora) è arrivato primo in ben 32 Paesi nel mondo e ha venduto oltre 7 milioni di copie. Insomma un successo davvero planetario che, ancora oggi, continua a resistere.

Così Micol, Oriana, Nikita, Giaele e Antonella al GF Vip 7 hanno voluto rendere omaggio alle Spice Girls con questa performance, che ha conquistato il pubblico all’ascolto. Da notare anche il dettaglio degli abiti.

Questa esibizione delle concorrenti del GF Vip 7 sulle note della canzone delle Spice Girls, ricorda un po’ quando alcune di loro hanno voluto prendere le sembianze di un altro fenomeno mondiale come Las Divinas de Il Mondo di Patty.

E a voi che ve ne pare? Vi sono piaciute e le avete trovate divertenti?