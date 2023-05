Antonella Fiordelisi lancia la sua linea di gioielli andati subito sold out: ecco quanto costano

NEWS

Debora Parigi | 16 Maggio 2023

Antonella Fiordelisi

La linea di gioielli realizzata da Antonella Fiordelisi ha riscosso un grande successo andando sold out in poche ore. Ecco i prezzi

Quanto costano i gioielli di Antonella Fiordelisi

Uscita dal GF Vip 7 prima della Finale, Antonella Fiordelisi fuori dalla Casa ha trovato il sostegno e l’amore dei fan che ogni giorno la supportano in tutto quello che fa sia lavorativamente che nella vita privata. E la nota ex vippona in questo periodo si è lanciata in un nuovo progetto che a quanto pare ha riscosso molto successo. Stiamo parlando di una linea di gioielli dal nome “The Queen Scaccomatto”.

Andando nel dettaglio, Antonella ha creato collane e bracciali ispirate al mondo degli scacchi. Dalle linee molto fini e semplici, i gioielli possono essere scelti tra i simboli della Regina, del Re, della Torre e del Cavallo. Design italiano, la collezione è realizzata con maestria artigianale.

Ma quanto è il il prezzo di questi gioielli disegnati da Antonella Fiordelisi? Per quanto riguarda la collane, la cifra da spendere è di 34€, mentre i bracciali costano 29€. Tutti i prodotti possono essere acquistati sul sito The Queen Scaccomatto e arrivano con spedizione veloce e garanzia di 24 mesi.

La Fiordelisi è molto orgogliosa di questa linea di gioielli e lo è ancor di più per il grande successo ottenuto. Infatti il lancio è avvenuto ieri e in pochissimo tempo le vendite sono andate alle stelle. Si parla di 2 mila pezzi venduti in tre ore. E infatti poi è andato tutto sold out. Ma il team di Antonella è stato subito pronto a rifornire la merce. Tra l’altro il grande successo di questi gioielli hanno fatto finire thequeenofscaccomatto in tendenza su Twitter ieri pomeriggio.