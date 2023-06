NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Giugno 2023

Chiara Ferragni

Il rumor su Valentina Ferragni e i Ferragnez

In questi mesi si è a lungo parlato di Valentina Ferragni. Come è noto infatti l’amata e popolare influencer dopo ben 9 anni d’amore ha annunciato la fine della sua relazione con Luca Vezil, con il quale però ancora oggi è in ottimi rapporti. Da quel momento alla sorella di Chiara Ferragni sono stati attribuiti diversi flirt, che tuttavia a oggi non sono mai stati confermati. Nel mentre Valentina ha iniziato a concentrarsi a pieno sulla sua carriera, e al momento sembrerebbe essere presa da diversi impegni. La minore delle Ferragni dunque, almeno per il momento, non starebbe pensando alla sua vita sentimentale, e a oggi risulta essere ancora single. Nelle ultime ore però un gossip ha riportato l’influencer al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quello che sarebbe accaduto.

Secondo Dagospia infatti ci sarebbero state delle tensioni tra Valentina Ferragni e i Ferragnez nel corso di una recente sfilata di moda. Pare infatti che alla giovane imprenditrice sia stato negato l’accesso alla stanza dove si trovavano Chiara Ferragni e Fedez. Questo quanto si legge in merito:

“Valentina Ferragni scansati: nel corso della sfilata di moda di una famosa griffe le è stato impedito l’ingresso nella stanza dove si trovavano la sorella Chiara con il marito Fedez. Perché?”.

A quel punto le malelingue del web hanno prontamente parlato di presunte tensioni tra Valentina Ferragni e i Ferragnez. Pare tuttavia improbabile che tra le due sorelle, da sempre molto unite e affiatate, ci sia stato uno screzio. Solo di recente infatti Chiara e Valentina si sono mostrate insieme sui social, e nulla dunque lascerebbe presagire a un presunto bisticcio. Al momento nel mentre proprio l’influencer si trova in Brasile e sui suoi profili sta testimoniando questa sua vacanza da sogno.