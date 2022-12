Antonella imita Oriana e fa scattare l’indignazione del web (VIDEO)

NEWS

Nicolò Figini | 15 Dicembre 2022

GF Vip 7

L’accusa di Antonella Fiordelisi ad Antonella

Queste giornate non sono per niente facili dentro la casa del Grande Fratello Vip. I vipponi non sentono molto lo spirito natalizio e per tale ragione continuano a litigare tra loro. Di certo una grossa fetta delle discussioni, in queste ore, è condotta da Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Tutto è scaturito da un battibecco notturno per poi proseguire con Micol che ha origliato Edoardo parlare di lei con la Fiordelisi.

Insomma, una situazione molto complicata che non accenna a risolversi. Anzi, sembra che ogni secondo accada qualcosa che non faccia che peggiorare le cose. In un video che sta diventando virale in queste ultime ore, infatti, sentiamo Antonella parlare con Antonino Spinalbese e Milena Miconi. Sta dicendo di aver saputo che Micol non vuole che Edoardo Tavassi parli più con lei:

“Una persona non mi debba venire a parlare o fare… Possiamo dire quello che volgiamo ma è una forma di bullismo il fatto che tu dica a un altro che non deve andare a parlare o fare… Io che sono forte… Non me ne fraga un cavolo, ma fare così e coalizzarsi…“.

Antonella “ micol gli ha detto a Tavassi di non parlare con me , questa è una forma di bullismo “ LA FACCIA DI ANTONINO DICE TUTTO 🥶 #gfvip #incorvassi #gintonic #nikiters pic.twitter.com/w0R8WjmRXu — Soqquadro (@gicarestik2) December 15, 2022

La Miconi ha tentato di capire meglio la situazione mentre Antonino Spinalbese ha abbassato la testa e l’ha scrollata. Nel mentre sembra quasi che anche altri vipponi abbiano iniziato a isolarla, qui sotto un altro filmato.

Che brutte scene queste! Appena arriva Antonella vanno via 🤦‍♂️

#donnalisi pic.twitter.com/OfKDhOuMbS — Zorzando (@stefy__tommy) December 15, 2022

