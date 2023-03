Antonella scoppia in lacrime dopo non essere stata salvata nella catena: “Preferisco andarmene”

NEWS

Debora Parigi | 17 Marzo 2023

GF Vip 7

Nella catema di salvataggio iniziats da Micol, Antonella Fiordelisi è rimasta ultima e non è stata salvata. Lei è scoppiata in uno sfogo.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi al GF Vip

La puntata del GF Vip 7 del 16 marzo sta giungendo alla fine. I vipponi vengono chiamati per la catena di salvataggio e alla fine rimangono Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi con Milena che deve scegliere chi salvare tra loro dal televoto diretto. Milena sceglie Nikita.

Ed è a questo punto che la Fiordelisi ha avuto un crollo emotivo. La Miconi, infatti, ha giustificato la sua scelta dicendo che non è un bel periodo per Antonella. Ha infatti spiegato come fosse molto giù di morale con l’assenza di Edoardo Donnamaria nella Casa. A queste parole Alfonso Signorini ha chiesto alcune spiagazioni, facendosi raccontare proprio dalla Fiordelisi cosa ci fosse che non andava.

Ed è a questo punto che la vippona ha avuto uno sfogo scoppiando a piangere. Si è coperta gli occhi con le mani e ha detto: “Siccome l’aria per me è diventata un po’ pesante, preferisco andarmene, vi dico la verità”. E ha detto poi: “Non ce la faccio più! Mi sento debole, mi sento stressata forse perché sono sei mesi che sono qua”. Antonella Fiordelisi è andata avanti nel suo sfogo. “Mi sento sola, solo Nikita mi è stata vicina in questi giorni, anche gli altri…però comunque mi sento spesso sola”, ha continuato la vippona. “Penso che ci siano persone più forti di me mentalmente e che hanno avuto meno crolli e che se la meritano di più, davvero”.

La vippona ha fatto notare che anche le parole che le vengono rivolte, magari dagli opinionisti, fanno male. “Mi stanno facendo vivere male gli ultimi giorni qui”, ha detto. “Non ho più tante cose belle qui. Mi sono scocciata che mi vengono a dire che sono falsa, che strumentalizzo la mia storia, che per me è vera, forse l’unica vera…Queste liti e queste ‘perdite’ che sono di gioco, mi fanno stare male”.

Potete rivedere tutta la puntata del GF Vip 7 sul sito di Mediaset Play.