Vincenzo Chianese | 16 Marzo 2023

GF Vip 7

La reazione di Antonella alla vittoria di Micol Incorvaia

Questa sera non mancano le emozioni al Grande Fratello Vip 7. Nel corso della diretta infatti è stata eletta la seconda finalista di questa edizione e a vincere il televoto è stata Micol Incorvaia. La sorella di Clizia vola dunque di diritto all’ultima puntata, unendosi alla sua amica Oriana Marzoli. Così come accaduto per l’influencer, anche la Vippona ha scoperto il suo destino in studio. A unirsi a Micol sono state anche Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, ma proprio la schermitrice, dopo aver litigato con Orietta Berti, è stata la prima a rientrare in casa.

Dopo il verdetto, Alfonso Signorini ha rispedito la Incorvaia e la Pelizon all’interno del loft, dopo aver freezato il resto del gruppo, che naturalmente non ha seguito ciò che è accaduto in studio. Il conduttore così ha rivelato la notizia anche ai concorrenti e a quel punto quasi tutta la casa ha esultato.

A raggiungere immediatamente Micol Incorvaia sono stati infatti Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Luca Onestini, le persone più vicine alla Vippona. A non passare inosservata però è stata proprio la reazione di Antonella Fiordelisi, che è apparsa delusa dal verdetto.

Come è noto infatti tra la schermitrice e Micol non corre buon sangue, e di certo dunque Antonella non ha potuto fare a meno di mostrare il suo disappunto.