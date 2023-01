NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Gennaio 2023

GF Vip 7

Finisce la storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Non sembrerebbe esserci pace per i Donnalisi. Solo ieri sera nel corso della diretta del GF Vip 7, tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria c’è stato un acceso scontro, che ha portato a un ulteriore allontanamento tra i due. Dopo la fine della puntata però i Vipponi hanno avuto modo di avere un confronto, e a quel punto proprio il conduttore ha fatto una bellissima dichiarazione d’amore alla schermitrice. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Hai una quantità di difetti che non ho mai visto, ma anche una quantità di cose belle che non ho mai visto in una persona. Una cosa così non può finire, ci sono troppe cose che dobbiamo ancora fare insieme. […] Prenditi tutto il tempo che ti serve, non dirmelo adesso che non vuoi più stare con me… quando sto lontano da te sto a pezzi”.

Nonostante queste parole però Antonella Fiordelisi ha deciso di proseguire dritta per la sua strada e ha così lasciato ancora Edoardo Donnamaria, pur ammettendo di essere ancora innamorata di lui. Queste le motivazioni della Vippona:

“Con tutto che mi sento innamorata di te, io ho visto delle mancanze di rispetto che non riesco a farmi stare bene. Visto che io sono venuta qua in primis per pensare a me, da questo momento in poi io sono sola come te, da questo momento non stiamo più insieme per quanto mi riguarda. Io ad oggi non voglio più stare con te, non voglio più farmi del male e farlo a te. Ti chiedo di coltivare le amicizie che hai perché io con te non ci voglio più stare e non voglio farmi levare il sorriso da nessun uomo. […] Pensavo di aver trovato l’amore tipo quello dei film. Tipo Romeo e Giulietta o il Titanic. Non mi lascerò mai più andare con nessun uomo, rimango single a vita, sto meglio”.

Che dunque stavolta la storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sia davvero giunta al capolinea?