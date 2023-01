NEWS

Andrea Sanna | 31 Gennaio 2023

L’accusa di Edoardo Donnamaria ad Antonella

Nervi tesissimi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella Casa del GF Vip 7. Stasera si è chiaramente parlato del loro rapporto e di quanto sembri quasi difficile tornare a essere quelli di prima.

Tra Antonella ed Edoardo la distanza aumenta col passare dei tempo… tempo per un chiarimento? #GFVIP pic.twitter.com/Y5CAHkYsj0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 30, 2023

Dopo svariate clip ed essersi confrontati, il vippone ha sollevato una questione che si sarebbe verificata in stanza da letto.

Secondo Edoardo Donnamaria, infatti, Antonella Fiordelisi avrebbe compiuto un gesto mentre parlavano sotto le coperte che non gli è piaciuto per niente. Stando alle sue parole lui le avrebbe dato degli schiaffetti sul volto mentre parlavano, mentre lei pare aver avuto una brutta reazione e attaccato il ragazzo di averle messo le mani addosso. Edoardo in puntata ha mimato il gesto fatto da Antonella, come se lei si sentisse soffocare: “Il fatto che neghi di aver fatto questa scena è una follia. Rappresenta perfettamente il fatto che Antonella tiene più al programma che a me”.

Lei inizialmente ha negato tutto e, poco dopo, Signorini ha mandato in onda un filmato in cui la Fiordelisi parla appunto dell’episodio soffermandosi su degli schiaffetti sul volto. Edoardo Donnamaria ha affermato che effettivamente è andata così, ma in stanza da letto Antonella pare aver avuto appunto una reazione differente e per tale ragione è andato su tutte le furie. (QUI LA CLIP COMPLETA)

Dalla sua Antonella Fiordelisi ha replicato: “A me hanno dato fastidio quegli schiaffetti sul volto, come se mi stesse mettendo le mani addosso”. Questo ha provocato la dura reazione di Edoardo Donnamaria che ha sbottato: “Allora lo ammetti che l’hai detto?”. Le critiche non sembrano essere mancate e i due non se le sono di certo mandate a dire. Hanno continuato a disquisire sulla faccenda e non sembrano aver trovato un punto d’incontro almeno per adesso. Ci sarà la possibilità di chiarire, specie dopo l’intervento del papà di Edoardo, che ha invitato entrambi a ragionare?