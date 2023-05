NEWS

Nicolò Figini | 16 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Il racconto di Helena Prestes a L'Isola dei Famosi 2023

Questo pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi 2023. Essendo l’appuntamento successivo alla diretta, si è aperto con un riassunto di ciò che gli spettatori hanno visto ieri sera. Abbiamo potuto ripercorrere le varie sfide, abbiamo rivisto chi è andato in nomination e anche il fatto che Gianmaria adesso si trova su un’isola da solo dopo l’eliminazione provvisoria.

Inoltre Nathaly, per scelta del pubblico a casa, è potuta tornare in gara insieme agli altri su Playa Tosta. Qui è stata informata dei vari scontri tra i naufraghi. La Clery, infatti, ha rivelato di un brutto scontro tra Helena Prestes e Fiore Argento, prima che abbandonasse il reality. Ma anche lei stessa ha litigato con la Prestes. Insomma, questo per Helena non è un percorso facile e i litigi sono quasi all’ordine del giorno.

Nel frattempo, poi, proprio lei ha raccontato una vicenda poco piacevole accaduta poco prima. Helena stava parlando con alcune compagne di avventura e raccontava di aver trovato un cocco. Nel momento in cui stava per prenderlo, però, è arrivato Luca Vetrone che le avrebbe dato un forte spintone.

La naufraga de L’Isola dei Famosi 2023 ha mimato la scena, ma ovviamente non sappiamo se è andata davvero così o è solo il modo in cui l’ha percepito lei. Staremo a vedere nei prossimi giorni cosa succederà. Tutto questo, ad ogni modo, potrete recuperarlo accedendo alla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

