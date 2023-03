NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2023

GF Vip 7

Interviene la mamma di Antonella Fiordelisi

In queste ore si sta a lungo discutendo di Antonella Fiordelisi. Ieri sera infatti nel corso della diretta del GF Vip 7 la schermitrice ha avuto un crollo, e in lacrime ha manifestato la voglia di lasciare la casa. Dopo aver avuto una forte lite in studio con Orietta Berti, la Vippona è stata anche la prima a finire al televoto, a seguito di una catena di salvataggio di cui è stata vittima. Nel mentre sui social a intervenire è stato lo staff di Antonella, che ha chiesto ai fan di non votare più per lei. Ma non solo. Poco fa infatti a rompere il silenzio è stata anche la mamma della Fiordelisi, che ha deciso di scrivere una lunghissima lettera a Pier Silvio Berlusconi.

La madre della Vippona ha parlato dei numerosi attacchi che sua figlia sta subendo da diversi mesi a questa parte. Rivolgendosi all’amministratore delegato di Mediaset ha così affermato:

“Carissimo Pier Silvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GF Vip, in qualità di schermitrice e modella. […] Pensi che mia figlia Antonella, purtroppo poco avvezza alle parolacce, è stata tacciata di eccessivo protagonismo (come se in un reality fosse un sacrilegio) e perfino di essere, con le parole, una grande provocatrice. […] Questi attacchi continui, hanno portato, come conseguenza, ad un odio social nei confronti di mia figlia veramente spropositato”.

Ma non solo. Proseguendo il suo sfogo la mamma di Antonella Fiordelisi ha parlato anche di quanto accaduto ieri sera con Orietta Berti:

“Che delusione poi quando vedi un’opinionista, questa volta la Berti, attaccare mia figlia senza un minimo di argomentazione, ripetendo come un mantra che è arrogante, che si vanta di avere 1 milione di follower. […] Credo che ieri sera si sia assistito ad una pagina veramente brutta di televisione. Si infierisce su una ragazza che è stata sempre educata e che in piedi e composta in studio, deve sorbire incredula tutto il veleno sputato dalla Berti con una tale ferocia e veemenza”.

Infine la mamma di Antonella Fiordelisi aggiunge:

“Non mi spiego tutto questo livore e astio nei confronti di mia figlia, da quasi sei mesi, quasi una sorta di vendetta. E vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire, mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì. […] Per la salute psico-fisica di mia figlia spero che esca lunedì, altrimenti voglio credere e sperare che non venga trattenuta nella casa nonostante pianga tutti i giorni da quando è rimasta sola (insieme a Nikita) contro tutti”.

Antonella Fiordelisi nel mentre lunedì sera potrebbe diventare la terza finalista di questa edizione o potrebbe essere eliminata definitivamente. Ma quale sarà il suo destino? Non resta che attendere per scoprirlo.