Vincenzo Chianese | 16 Marzo 2023

GF Vip 7

Orietta Berti vs Antonella Fiordelisi

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 e anche stasera non mancano le tensioni. Nel corso della diretta infatti c’è stata una lite tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi, che non è passata inosservata. La schermitrice, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon sono arrivate in studio per l’elezione della seconda finalista, e a farla franca è stata la sorella di Clizia. Poco prima del verdetto però proprio Orietta si è scagliata contro Antonella, e in merito ha affermato:

“Io nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta con il sorriso. Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente, senza nessuno. Ho girato il mondo a 19 anni, con mio marito. Ho sempre lavorato solo con l’educazione, il rispetto degli altri e senza mai mettermi in mostra. Non ho mai prevaricato nessuno, né con le parole, né con l’arroganza, e sono qui alla soglia degli 80 anni, lavoro ancora e sono rispettata da tutti. Te lo dico per l’ultima volta: devi guadagnati la pagnotta con il rispetto per gli altri e con il sorriso, non con l’arroganza. Non dare retta alle tue compari, devi essere sincera come lo eri i primi giorni che sei entrata nella casa. Te l’ho detto mille volte, ma non mi hai mai dato retta perché tu dici che hai un milione di follower”.

Dopo aver ascoltato le parole di Orietta Berti, Antonella Fiordelisi ha avuto solo il tempo di affermare: “Io non rispondo. Ma lo vede il Grande Fratello Orietta?”. Tra le due tuttavia non c’è stato un chiarimento, e di certo nelle prossime ore potrebbe arrivare la reazione della Vippona.

questo affossamento di orietta contro antonella in prima serata ciò di cui avevo bisogno, lei regina eterna✨#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/DD8FDe7QYG — ♡༄ puff (@4gaiia) March 16, 2023

Cosa accadrà dunque dopo la diretta? Non resta che attendere per scoprirlo.