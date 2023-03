NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2023

GF Vip 7

Dopo quanto accaduto ieri sera nel corso della diretta, lo staff di Antonella Fiordelisi chiede di non votare più per lei.

La richiesta dello staff di Antonella Fiordelisi

Una delle protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata senza dubbio Antonella Fiordelisi. Nel corso della diretta infatti la Vippona è arrivata in studio insieme a Nikita Pelizon e a Micol Incorvaia in occasione dell’elezione della seconda finalista. Poco prima del verdetto però la schermitrice ha avuto uno scontro con Orietta Berti, che non è passato inosservato. Ma non solo. Successivamente la Fiordelisi, a causa di una catena di salvataggio, è stata la prima nominata della serata e a quel punto ha avuto un vero e proprio crollo. Antonella ha infatti manifestato la voglia di lasciare il reality show, e in lacrime ha affermato:

“Siccome l’aria per me è diventata un po’ pesante, preferisco andarmene, vi dico la verità. Non ce la faccio più! Mi sento debole, mi sento stressata forse perché sono sei mesi che sono qua. Mi sento sola, solo Nikita mi è stata vicina in questi giorni, anche gli altri…però comunque mi sento spesso sola. Penso che ci siano persone più forti di me mentalmente e che hanno avuto meno crolli e che se la meritano di più, davvero”.

Nel mentre sui social a intervenire è stato lo staff di Antonella Fiordelisi, che ha invitato i fan a non votare più per la schermitrice qualora dovesse esserci un televoto flash. Questo il messaggio pubblicato sui profili della Vippona:

“Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele.

Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di un televoto flash, di NON salvare Antonella, per il suo bene”.

Lunedì sera nel mentre Antonella Fiordelisi potrebbe diventare la terza finalista di questa edizione, o potrebbe lasciare definitivamente la casa. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo.