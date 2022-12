NEWS

Nicolò Figini | 20 Dicembre 2022

GF Vip 7

La posizione di Antonella Fiordelisi

Qualche giorno fa Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno litigato in maniera molto accesa. Qualche tempo dopo hanno anche provato a chiarirsi e il vippone aveva aperto il suo cuore: “Sono stato malissimo, non sono mai stato così male qua dentro come negli ultimi due giorni. Qua dentro senza di te non riesco a stare. Ogni cosa che devo fare, se non sto bene con te, mi sembra impossibile“. Tra un pianto e l’altro, alla fine, poi, i due innamorati sono tornati sui loro passi e adesso stanno provando a darsi un’altra occasione. Lui, tuttavia, le ha chiesto di evitare di nominare Antonino in sua presenza.

Hanno fatto pace e queste giornate le stanno vivendo in armonia. Tanto che sono tornati a baciarsi e a coccolarsi. A volte mostrandosi anche in atteggiamenti piuttosto provocanti. Nel video qui sotto, infatti, vediamo la concorrente a cavalcioni su di lui. Edoardo l’abbraccia dal fondoschiena e le mette le mani sotto il vestito. Li dice di no e gliele toglie: “Mi rompi le calze“. Lui risponde: “Che fi*a che sei“. Lei, quindi, si alza e gli chiede di seguirlo per andare in cucina: “Dai, vieni in cucina“. L’altro però non ha voglia e dice: “No, sto qui, mi riposo un po’. Non mi va di fare la torta“.

ma il padre non mette like a questo video ? #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/1F1caIuzN3 — g i a d a (@ovunquetusiaaa) December 19, 2022

Non è la prima volta che Edoardo e Antonella Fiordelisi si mostrano in atteggiamenti hot. Sul web alcuni li hanno criticati perché secondo loro troppo spinti, mentre diversi utenti li hanno sostenuti affermando quanto siano carini insieme. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Vi terremo informati sul loro rapporto.

