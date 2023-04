Antonella Fiordelisi nuova bonas di Avanti un altro? Arriva la risposta di Sonia Bruganelli

NEWS

Debora Parigi | 8 Aprile 2023

Antonella Fiordelisi GF Vip 7

Dopo il GF Vip Antonella Fiordelisi approderà ad Avanti un altro?

Ora che il GF Vip 7 è finito si inizia a capire chi continuerà ad avere successo dopo questa esperienza e chi finirà nel dimenticatoio dopo alcuni mesi. Come abbiamo visto negli scorsi anni, alcuni ex vipponi sono riusciti a crearsi una carriera dopo l’esperienza nel reality, per loro si sono spalancate le porte dello spettacolo. E così molti occhi sono puntati su Antonella Fiordelisi che, nel bene e nel male, è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello.

A tal proposito c’è chi si è chiesto se non possa vestire i panni della Bonas nel programma di Paolo Bonolis Avanti un altro. Già lo scorso anno Sophie Codegoni, dopo appunto il GF, riuscì ad ottenere questo ruolo. Ma ora essendo in dolce attesa non potrà, almeno per un periodo, vestire questi panni. Quindi, chi meglio di Sonia Bruganelli può rispondere a questa domanda sulla Fiordelisi?

L’opinionista del GF (che non sappiamo se tornerà in questo ruolo nella prossima edizione) è tra coloro che si occupano dei casting dei vari programmi di Bonolis. Nel dietro le quinte, dirige questi show e fu proprio lei a scegliere la Codegoni come Bonas. Intervistata dal sito SuperGuidaTV, la Bruganelli ha detto: “Alcuni pensano che siccome è successo debba succedere di nuovo. Non ci ho pensato devo dire la verità ma credo che non abbia senso. Non faccio l’opinionista al Grande Fratello Vip per comprare le bonas o i bonus”.

Insomma, se questa è la risposta di Sonia Bruganelli, difficile che Antonella Fiordelisi possa vestire i panni della nuova Bonas di Avanti un altro. Magari ci saranno altri programmi per lei. Il mondo dello spettacolo è immenso e potrebbe anche essere richiamata proprio dal Grande Fratello per la prossima edizione in qualche ruolo nuovo o a sostituire altri.