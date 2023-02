NEWS

Nicolò Figini | 2 Febbraio 2023

GF Vip 7

Le parole del padre di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra che abbiano trovato in queste re un nuovo equilibrio. Questo, tuttavia, potrebbe essere messo in discussione da un futuro vippone che entrerà dentro la casa del Grande Fratello Vip. A parlarne per primo è stato il padre della concorrente. A riportarlo è l’influencer Deianira Marzano:

“Cioè, fatemi capire. Dopo tutta questa pressione psicologica, in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in TV). E usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro. Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera“.

Ma di quale notizia sta parlando il padre di Antonella Fiordelisi? Secondo quanto riporta anche l’inflencer citata poc’anzi si sta riferendo al chiacchierato ingresso di Gianluca Benincasa, ex della figlia: “Non ho specificato, pensavo fosse chiaro. Lo stato di prima del papà di Antonella era riferito all’ingresso di Benincasa. Ora è in quarantena“. Stefano Fiordelisi ha usato parole molto dure e noi di Novella 2000 rimaniamo disponibili a eventuali correzioni o a raccogliere le dichiarazioni di entrambe le parti.

Nel mentre Edoardo a Antonella si godono, quando non litigano, la loro storia d’amore. Benincasa non dovrebbe entrare nel reality come concorrente ma come ospite. Gli equilibri, però, potrebbero essere scombinati ugualmente. Non ci resta che attendere per scoprirlo. Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi, Continuate a seguirci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.