Nicolò Figini | 2 Febbraio 2023

Uomini e donne

La proposta di lavoro a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è parlato della situazione sentimentale del tronista Federico. Lui è ancora indeciso tra due ragazze Carola e Alice. La puntata, per quanto riguarda il ragazzo, si è aperto con l’esterna insieme ad Alice. I due si sono baciati e scambiati effusioni nel camerino dopo la precedente puntata e questo ha fatto rimanere male Carola. La corteggiatrice mora, in ogni caso, ha espresso un po’ le sue paure.

Ha timore che Federico non la trovi abbastanza attraente per alcuni problemi di peso che lei crede di avere. Il tronista, però, l’ha rassicurata e lei lo ha ringraziato per esserle stato vicino e aver dimostrato il suo affetto. In seguito ha anche voluto dire grazie a Maria De Filippi per i consigli e la vicinanza che le ha fatto sentire quando era molto giù. Quello che ha stupito il pubblico è qualcosa accaduto poco dopo.

MARIA CHE LE OFFRE UN LAVORO #uominiedonne

ALICE STAI VIVENDO IL MIO SOGNO pic.twitter.com/bQSjbUPJuw — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) February 2, 2023

Maria, infatti, ha offerto un lavoro ad Alice: “Mi hanno detto che hai avuto un problema sul lavoro per colpa di questa trasmissione, è vero? A tal riguardo volevo dirti che se vuoi lavorare con noi ci puoi lavorare. So che vivi lontano, quindi questo è un problema. Ma se mai sarà, per quanto noi continuiamo a lavorare facendo le corna, se vuoi trovare un posto di lavoro qui ce l’hai“.

La corteggiatrice di Uomini e Donne è stata licenziata a causa delle assenze fatte sul poto di lavoro. E da qui è scaturita la proposta della De Filippi. Tutto il pubblico ha apprezzato il gesto e Gianni ha aggiunto: “Questo dimostra quanto tiene a Federico, è stata licenziata per stare con lui“. Seguiteci per tante altre news. QUI il video.