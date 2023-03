NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Marzo 2023

GF Vip 7

Parla Antonella Fiordelisi

È da poco iniziata la semifinale del Grande Fratello Vip 7 e anche stasera ne vedremo di belle. Ospite in studio oggi è Antonella Fiordelisi, che solo la scorsa settimana ha lasciato la casa. Come sappiamo la famiglia della schermitrice, dopo aver visto la Vippona star male, ha invitato i fan a non votare per lei. Dopo aver scoperto l’accaduto, Antonella non ha ben reagito e in questi giorni ha avuto modo di approfondire la questione, capendo ciò che è successo all’esterno.

Stasera così la schermitrice ha preso parola, facendo un dovuto chiarimento. Antonella Fiordelisi ha infatti preso le distanze dalla sua famiglia, precisando di non aver mai ricevuto del bullismo durante il suo percorso al Grande Fratello Vip 7. Queste le sue dichiarazioni, che in breve hanno fatto il giro del web:

“La settimana è andata benissimo, non mi sono staccata da Edoardo e sono rinata. A casa tutto bene. Ho avuto modo di vedere tutto quello che è successo, anche quello che è accaduto con mia madre. Ne approfitto per chiedere scusa, perché non c’entro io. Non sono mai stata bullizzata. Il bullismo è altro. Sono stata male perché mi mancava Edoardo, forse questo la mia famiglia non l’ha capito, infatti ho preso un po’ le distanze. Spero di chiarire con mia madre, perché è mia madre e l’ha fatto per il mio bene”.

Pare dunque che Antonella Fiordelisi stia più che bene e che la relazione con Edoardo Donnamaria stia proseguendo nel migliore dei modi. Ai due dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.