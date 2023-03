GF Vip, Sonia Bruganelli in studio con la schiena bloccata: “Mi è venuto il colpo della strega”

NEWS

Debora Parigi | 27 Marzo 2023

GF Vip 7

Schiena bloccata per Sonia Bruganelli al GF Vip

Va in onda questa sera la semifinale del GF Vip 7, la finale che decreterà il vincitore di questa edizione andrà infatti in onda lunedì prossimo, 3 aprile. Siamo alle ultime battute quindi, ma anche in questa puntata non mancano le polemiche. Come commenteranno le opinionisite Orietta Berti e Sonia Bruganelli?

Proprio la moglie di Bonolis ha rivelato che stasera sarà più buona, perché non sta molto bene. Cosa è successo alla Bruganelli? Ne ha parlato subito all’inizio Signorini chiedendole cosa le è successo. E così lei ha rivelato che ha una cosa che viene alle persone adulte e cioè il colpo della strega.

Alfonso Signorini ha subito fatto la battuta dicendo che è proprio il suo problema, riferendosi al fatto che lei è un po’ una strega con i suoi commenti taglienti. Comunque, scherzi a parte, le ha augurato di guarire presto. Sonia Bruganelli, infatti, è proprio con la schiena bloccata e possiamo capire il dolore tremendo che sta sentendo. Ma il conduttore l’ha anche invitata a non essere troppo buona stasera.

Sicuramente non starà a guardare e basta e probabilmente interverrà in qualche circostanza. Anche perché pare che ci sarà un confronto tra Antonella Fiordelisi e alcuni vipponi, per qualcosa rimasto in sospeso. Quindi magari lì avrà modo di dire la sua e sicuramente sarà senza peli sulla lingua.