Nicolò Figini | 22 Marzo 2023

All’interno della casa del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi ha avuto un piccolo crollo ed è scoppiata in lacrime. A intervenire è stato il suo staff, il quale ha chiesto ai fan di non votare più per lei. A parlare, in seguito, è stata anche la mamma della vippona. La signora si è rivolta all’amministratore delegato di Mediaset. Qui di seguito un estratto della lunga lettera pubblicata su Instagram:

“Carissimo Pier Silvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GF Vip, in qualità di schermitrice e modella. […] Pensi che hanno tacciato mia figlia Antonella, purtroppo poco avvezza alle parolacce, di eccessivo protagonismo (come se in un reality fosse un sacrilegio) e perfino di essere, con le parole, una grande provocatrice. […] Questi attacchi continui, hanno portato, come conseguenza, ad un odio social nei confronti di mia figlia veramente spropositato […].

[…] Non mi spiego tutto questo livore e astio nei confronti di mia figlia, da quasi sei mesi, quasi una sorta di vendetta. E vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire, mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì. […] Per la salute psico-fisica di mia figlia spero che esca lunedì, altrimenti voglio credere e sperare che non venga trattenuta nella casa nonostante pianga tutti i giorni da quando è rimasta sola (insieme a Nikita) contro tutti”.

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, in quanto il pubblico ha ascoltato la richiesta della madre. La vippona ha accettato l’esito del televoto di buon grado, ma è stato fatto notare dal web un gesto in particolare. L’influencer ha pensato sarebbe stato meglio eliminare questa lunga lettera dal suo profilo social.

