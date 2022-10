Nella casa del Grande Fratello Vip 7 è nato un particolare flirt tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. In questi giorni infatti i due Vipponi si sono avvicinati particolarmente e sembrerebbe esserci un interesse reciproco, nonostante la schermitrice sia ancora un po’ frenata. Qualche ora fa però, dopo la fine della diretta, proprio Edoardo si è dichiarato ad Antonella, affermando:

“Hai fatto sempre e soltanto come ti pare in questi giorni, quindi… Tanto non ti mollo. Devi essere molto più convincente di così. Col ca**o proprio che ti mollo, guarda. Sai come ti mollo? Col ca**o proprio. Sono disposto a fare un’altra puntata così, ti giuro. Con quelli che mi rompono il ca**o, con te che mi rifai la scenetta così. Io rivengo qui da te… Certo, si potrebbe stare un po’ meglio ma vabbè. Anche così va bene. Io te l’ho detto, da quando sto con te sto bene. Non che sto con te, nel senso che siamo fidanzati… Non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, non ti preoccupare. Ma, insomma, da quando stiamo po’ insieme… Ecco, diciamo così“.