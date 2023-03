NEWS

Nicolò Figini | 22 Marzo 2023

Il primo post di Antonella Fiordelisi

Qualche giorno fa, durante la diretta del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha scoperto di essere stata la meno votata dal pubblico. Per tale ragione ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. Solo in un secondo momento ha saputo che la sua eliminazione è stata causata da un appello lanciato dalla madre ai fan:

“Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì”.

Antonella Fiordelisi ha preso la sua uscita in maniera molto sportiva. Anche perché ad aiutarla c’era il pensiero di rivedere il suo amato Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo è corso in studio per andare a prenderla e passare la serata insieme. Inoltre ha anche scritto un messaggio che la riguardava su Instagram:

“Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom. Il principale motivo è stato il suo malessere emotivo”.

In queste ore, invece, a scrivere sui social è stata proprio l’influencer. Antonella Fiordelisi, infatti, ha pubblicato il primo post dal suo addio al GF Vip:

“Spero che la vostra Doc vi abbia fatto divertire ed emozionare. Ho le fan più pazze di me. Quanto vi amo”.

Vedremo adesso come continuerà la love story con Edoardo. Qualche settimana fa, poco dopo la squalifica di Donnamaria, lei stessa si era detta pronta a una convivenza con lui. Aveva anche lanciato un appello chiedendogli di trovare una casa per loro a Roma. Nel caso in cui dovessimo avere maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.