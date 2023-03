NEWS

Nicolò Figini | 20 Marzo 2023

GF Vip 7

La scoperta di Antonella Fiordelisi

Questa sera Antonella Fiordelisi è stata eliminata, con grande sorpresa di tutti quanti, dal Grande Fratello Vip. I fan dell’influencer, infatti, hanno seguito una richiesta fatta dalla madre. Quest’ultima, infatti, avrebbero influenzato il televoto chiedendo ai follower della vippona di farla uscire per il suo bene. Queste le parole:

“Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì”.

Antonella Fiordelisi, a questo punto, ha chiesto se la mamma lo ha fatto tramite il suo profilo Instagram. La risposta è stata affermativa e lei, ridendo, ha affermato: “Grazie, mamma, mi hai fatto uscire”. Bisogna dire che la vippona ha preso con molta sportività e calma la sua eliminazione dal reality. Prima di uscire dalla porta rossa ha salutato tutti i suoi compagni di viaggio, anche quelli con cui fino a poche ore prima ha litigato. Ha dimostrato di sapere stare al gioco.

L'appello sui social della mamma di Antonella: ecco cosa ha esplicitamente chiesto ai fan di sua figlia. #GFVIP pic.twitter.com/ui6bzcvQV9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 20, 2023

Poco prima, ad ogni modo, Antonella ha avuto un’accesa discussione con Orietta Berti. La cantante l’ha definita arrogante e maleducata, in più occasioni, tirando in ballo anche i suoi genitori:

“Io non ti ho mai offesa. Cosa ti ho detto? Che sei arrogante e che non rispetti mai gli altri. Ma questa non è un’offesa. Io dalla prima puntata di ho dato dei consigli. E tu come al solito mi hai guardato con la tua altezzosità e mi hai detto ‘Ma cos’ha questa brutta vecchiaccia da darmi consigli?’. E ho visto che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive. Quindi, deduco questo: che tu sei così, lo so già… Non c’è bisogno che lo spieghi davanti alle telecamere”.

