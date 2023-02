NEWS

Nicolò Figini | 3 Febbraio 2023

GF Vip 7

Lo spot con Antonella Fiordelisi

Ieri sera Antonella Fiordelisi ha fatto parlare ancora una volta di sé sul web a causa di qualcosa che ha detto mentre stava chiacchierando con Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. I due stavano organizzando una scaletta e volevano che la vippona prendesse parte a uno sketch di qualche tipo. Tuttavia, lei si è rifiutata perché dopo le sue importanti esperienze lavorative non aveva intenzione di cadere in basso. Queste le sue parole esatte, come possiamo sentire nel video:

“No, io ho fatto lo spot per Acqua e Sapone. Non è che adesso faccio la cretina così. non è una cosa che mi piace. Per tutte le cose importanti che ho fatto, non mi va di fare una cosa divertente e ironica su questa cosa“.

Antonella: “Io ho fatto lo spot per “Acqua e Sapone” una cosa importante, non è che adesso mi metto a fare la cretina così”



MIO DIO LEI È SEMPRE PIÙ RIDICOLA #gfvip #oriele #incorvassipic.twitter.com/HFA67ZSgm8 — sisonokevin (@_soleilandia_) February 2, 2023

Ovviamente per queste parole diversi utenti sul web hanno iniziato a prenderla in giro. C’è chi ha detto: “Più che ridicola per me è surreale. È talmente surreale che la trovo divertente e mi strappa un sorriso“. Altri la ritengono iconica per ciò che afferma, mentre un’altra utente la attacca affermando: “La verità è che non saprebbe improvvisare, nello spot c’era il gobbo, si vede che leggeva“. Ovviamente il video dello spot è uscito subito dopo su Twitter perché le persone lo sono andate a cercare.

in effetti sono grandi esperienze professionali queste pic.twitter.com/xqLxoBORfo — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_wednesday) February 2, 2023

Ecco, quindi, lo spot che vede come protagonista Antonella Fiordelisi. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.