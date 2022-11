1 L’interesse di Antonella Fiordelisi per Antonino

Antonella Fiordelisi nel corso del proprio percorso dal Grande Fratello Vip 7 si è legata a Edoardo Donnamaria. Insieme hanno iniziato una frequentazione che al pubblico da casa piace. Antonino Spinalbese, invece, si è avvicinato a Giaele De Donà anche se sposata. Tra i due, però pare esserci solo un’amicizia. Amicizia che esiste anche con Antonella. Quest’ultima, però, sarebbe sempre stata interessata all’ex di Belen Rodriguez. A rivelarlo a Casa Pipol, come riporta anche il sito Blogtivvu, ci ha pensato Amedeo Venza:

Credo che ad Antonella piaccia più Antonino rispetto ad Edoardo. Perché quando ci siamo visti si parlava anche di questa cosa qua, perché stava per iniziare il GF Vip ma lei non sapeva ancora se era confermata o meno… si parlava dei nomi che circolavano sui social, tra cui anche quello di Antonino. Lei mi disse ‘gran bel pezzo di gnocco, speriamo che entri perché è single e mi piace’. Vabbè ma non c’è niente di male.

L’influencer, successivamente, ha anche affermato che Antonella Fiordelisi sarebbe single e ha parlato di Gianluca:

Io quest’estate ho visto Antonella i primi di settembre ad un evento, si è parlato anche di questa storia alla quale lei ha dato la parola fine. Mi ha raccontato che ha provato a intraprendere una relazione con questo ragazzo, Gianluca, inizialmente ci stava anche bene ma visto che già si conoscevano come amici non è scattata quella mossa in più.

Gianluca aveva parlato di Antonella Fiordelisi di recente e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla loro conoscenza:

Ci siamo conosciuti in modo bizzarro. Nel 2017 mi ha contattato su Facebook una ragazza con un profilo fake di Antonella. Ci siamo dati una serie di appuntamenti, ma ovviamente non si è mai fatta trovare. Dopo mesi ho incontrato per caso la vera Antonella, in un locale di Salerno. Siamo diventati amici, nel frattempo abbiamo avuto altre storie. Lei ha avuto diverse frequentazioni, molte delle quali solo con lo scopo di creare gossip, come quella con Francesco Chiofalo.

Continua…