1 Antonella Fiordelisi si è fidanzata?

Sono ormai anni che Antonella Fiordelisi è una delle influencer più amate e seguite del web. Come sappiamo per anni è stata anche protagonista della cronaca rosa per via della sua turbolenta relazione con Francesco Chiofalo, che non è finita nel migliore dei modi. In questi giorni intanto Antonella è anche finita al centro al gossip. Secondo le indiscrezioni infatti l’influencer potrebbe essere una delle Vippone del GF Vip 7. Come sappiamo la nuova edizione del reality show debutterà su Canale 5 a settembre e tutto inizia a essere pronto per la partenza della trasmissione. In queste settimane numerose sono le indiscrezioni circa i concorrenti che varcheranno la porta rossa, tuttavia al momento poche sono le certezze.

Anche la Fiordalisi, secondo i pettegolezzi, dovrebbe essere una delle protagoniste della trasmissione. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Solo qualche mese fa infatti l’influencer, prima di entrare al GF Vip, si era dichiarata single. Tuttavia adesso le cose potrebbero essere cambiate.

Come ha riportato Deianira Marzano infatti sembrerebbe che Antonella Fiordelisi sia stata beccata con il suo nuovo fidanzato. Tuttavia l’influencer non ha mai confermato la relazione e non è chiaro dunque quello che starebbe accadendo. Nei prossimi giorni intanto scopriremo se davvero Antonella farà parte del cast della prossima edizione del reality show.

Poche ore fa invece è stato svelato il primo concorrente ufficiale, che ha fatto una rivelazione inedita. Andiamo a rivedere di chi si tratta e quello che è accaduto.