Antonella e Nikita sospettano che Edoardo sia attratto da Alberto (e spunta un massaggio “hot” tra i due) – VIDEO

Debora Parigi | 16 Febbraio 2023

GF Vip 7

Dubbi per Antonella Fiordelisi nei confronti di Edoardo Donnamaria, oensa infatti che abbia un interesse per Alberto.

I pensieri di Antonella Fiordelisi su Edoardo Donnamaria

Già all’inizio di questa settima edizione del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi aveva sollevato dei dubbi sull’orientamento sessuale di Edoardo Donnamaria. Infatti nelle prime settimane aveva pensato che lui potesse avere un interesse per gli uomini, visto che scherzava più con loro che con le donne.

Nonostante i cinque mesi di relazione, ad oggi Antonella ha espresso di nuovo questo dubbio. Tutto è venuto fuori da alcune azioni di Edoardo nei confronti di Alberto De Pisis. Quest’ultimo aveva subito dichiarato il suo interesse nei confronti di Donnamaria. In pratica, durante la settimana, Nikita aveva notato degli sguardi di Edoardo verso Alberto e li aveva riferiti ad Antonella.

Anche la Fiordelisi, quindi, ha prestato attenzione e ha iniziato a fare caso a certe azioni e parole. Ciliegina sulla torta è stato quando, per il gioco di San Valentino, Edoardo ha detto che l’unico che avrebbe baciato sarebbe stato proprio Alberto. Non ha menzionato la fidanzata, aggiungendo che è un gioco non divertente se fatto con la fidanzata. E nel gioco del bacio, Donnamaria ha pescato proprio la carta di De Pisis. Concludiamo dicendo che proprio subito dopo il litigio avuto con Antonella, Edoardo è andato da Alberto per farsi massaggiare i piedi.

Abbiamo notato strani equilibri tra Antonella, Edoardo… e Alberto. Gelosia fondata? #GFVIP pic.twitter.com/Bd4Gnys5EA — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 16, 2023

Nella puntata di stasera del GF Vip, il conduttore ha voluto parlare di questo. E ha chiesto proprio a Edoardo se davvero avesse un interesse anche per gli uomini, in particolare per Alberto. Lui ha negato. Antonella Fiordelisi, invece, si è difesa dicendo che i suoi dubbi sono leciti, considerando quello che aveva visto e anche per esperienze personali avute in passato.

