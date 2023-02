NEWS

Nicolò Figini | 16 Febbraio 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli rivela la verità

In questi giorni si è molto parlato di ciò che è accaduto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sotto le coperte. Nella giornata di oggi Antonella Fiordelisi, presente nella stanza in quel momento, ne ha parlato con Martina Nasoni affermando di aver sentito rumori molto particolari. Quest’ultima ha poi commentato:

“Ammazza, oh. Santo cielo. Evviva l’amore, non me ne frega un ca**o. Va bene. Ca**i loro, a me guarda, non ne voglio più sapere niente. Sinceramente… Credo di aver conosciuto una persona completamente diversa dalla realtà. Io me la prendo con me stessa“.

In diretta al Grande Fratello Vip il conduttore ha quindi chiamato in un’altra stanza Daniele e Martina. In seguito è stata fatta arrivare anche Oriana Marzoli, la quale ha rivelato che cosa è successo veramente quella notte. Sollecitata dal presentatore, infatti, ha svelato che ci sono stati soltanto dei baci e nulla più. Nel filmato che è stato mostrato si vedevano i loro corpi avvinghiati e nascosti dalle telecamere. QUI potete recuperare il momento al completo. Di seguito, invece, lo spezzone che ci interessa adesso.

E anche tra Martina ed Oriana non è semplice comunicare… gelosia da parte di entrambe? Intanto questa notte è successo qualcosa, che ovviamente abbiamo visto… #GFVIP pic.twitter.com/eWNxcMQsEG — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 16, 2023

La puntata in seguito è andata avanti con uno scontro tra le due ragazze e poi anche con un litigio tra Martina e Daniele. Questo perché quanto accaduto questa sera ha fatto perdere la pazienza al vippone. Seguiteci per non perdervi tante altre news.