NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Giugno 2023

Cosa è accaduto ad Antonella Fiordelisi

Sono trascorsi più di due mesi da quando il Grande Fratello Vip 7 è terminato, e da quando Antonella Fiordelisi è tornata alla sua vita di sempre. Come sappiamo, dopo la fine del reality show la schermitrice ha dato ufficialmente il via alla sua vita con Edoardo Donnamaria, e tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra i due. Nonostante in queste settimane si sia parlato di presunta crisi tra gli ex Vipponi, a oggi pare che i Donnalisi siano più uniti e affiatati che mai, per la gioia dei fan che non hanno mai smesso di supportarli e sostenerli. Antonella ed Edoardo nel mentre si stanno anche concentrando sulle loro carriere, e numerosi sono gli impegni che li attendono.

In queste ore intanto la schermitrice è stata protagonista di una spiacevole disavventura, che è stata poi raccontata sui social. Andiamo a scoprire cosa è accaduto. Con una storia su Instagram, Antonella Fiordelisi ha raccontato di essere stata avvicinata da un barbone in stazione, che aveva una bottiglia rotta tra le mani. Tuttavia l’ex Vippona è stata prontamente raggiunta dal tassista, e tutto si è risolto nel migliore dei modi. Queste le dichiarazioni di Antonella su quanto accaduto:

“Mi si è avvicinato un barbone tutto ubriaco con una bottiglia rotta in mano. Per fortuna è venuto subito il tassista. Non mi ha fatto nulla. Ero sola, non è la prima volta che mi succede. L’ultima volta a Milano un altro pazzo sotto casa”.

Pare dunque che nonostante la spiacevole disavventura, Antonella Fiordelisi stia bene. In questi giorni intanto per tutti i fan dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip 7 potrebbero arrivare delle grandi sorprese. Di certo dunque le aspettative non verranno deluse. Nel mentre seguiteci per tutte le altre news sugli altri ex Vipponi, e non solo.