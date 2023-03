Harry Styles paparazzato mentre bacia Emily Ratajkowski

NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2023

Nuova fiamma per Harry Styles?

Ancora una volta a finire al centro del gossip è Harry Styles. Come ormai è noto negli ultimi mesi il cantante ha spesso fatto discutere per via della sua vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con Olivia Wild infatti si è mormorato che l’artista, che attualmente è impegnato con il suo Love On Tour, stesse frequentando una misteriosa donna. Adesso sembrerebbe che il mistero sia stato svelato. Poche ore fa infatti il Daily Mail ha paparazzato Harry mentre bacia Emily Ratajkowski per le vie di Tokyo. I due sono stati beccati mentre si trovavano tra le strade della città giapponese, davanti a una macchina, mentre si stampano un passionale bacio.

Come sappiamo solo qualche mese fa la supermodella ha annunciato la fine del suo matrimonio con Sebastian Bear-McClard, dal quale ha avuto anche un figlio, Sylvester. In seguito Emily ha avuto una breve frequentazione con Pete Davidson, che tuttavia sembrerebbe essere già terminata.

Adesso dunque pare che Harry Styles ed Emily Ratajkowski abbiano dato il via a una conoscenza. Nel video postato dal noto tabloid vediamo il cantante e la modella complici e in sintonia, segno dunque che i due si starebbero frequentando. Attualmente però i diretti interessati non sono ancora intervenuti per fare chiarezza sulla situazione, e non è escluso che nelle prossime ore la coppia decida di uscire allo scoperto.

Attualmente intanto proprio Harry sta affrontando la leg asiatica del suo tour mondiale, che in estate toccherà nuovamente anche l’Italia. Styles infatti si esibirà a Reggio Emilia con un concerto evento all’Arena RCF di Campovolo. I biglietti per questo attesissimo live stanno già andando a ruba e senza dubbio le aspettative non verranno deluse.