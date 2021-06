2 Antonella Mosetti sulla figlia

Ex ragazza di Non è la Rai, ex gieffina, e nell’ultimo anno combattiva contendente nei duelli televisivi con l'(ex?) amico Federico Fashion Style negli studi di Live! – Non è la d’Urso. Antonella Mosetti è uno dei personaggi ormai più longevi del piccolo schermo, e una garanzia per trasmissioni e riviste che le offrono visibilità. Stavolta la showgirl ha rilasciato un’intervista a Vero, attirando immancabilmente l’attenzione dei più curiosi grazie ad alcune rivelazioni.

Dopo diverso tempo, Antonella è tornata a parlare della figlia Asia, che con lei ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello VIP.

All’epoca le due furono come un vulcano in continua eruzione, e Asia cavalcò l’onda grazie a un interessamento per Andrea Damante, allora fidanzato con Giulia De Lellis. Quest’ultima fu ospite di una puntata del reality per un confronto a viso aperto con la “rivale”, e da quel momento il pubblico si è sempre diviso fra team De Lellis e team Nuccetelli.

Oggi le due ex rivali hanno preso strade diverse. Anche Asia ha tentato di sfondare nel mondo del Web e della TV, ma a un certo punto ha drasticamente scelto di darci un taglio. A chiarirne le ragioni, sua madre Antonella Mosetti:

“Quando Asia ha capito com’è il mondo televisivo ha pensato bene di non farne più parte, e per questo sono la mamma più felice del mondo”.

Probabilmente Asia ha visto luci e ombre dello showbusiness, e ha preferito prenderne le distanze. Cosa fa allora oggi la figlia di Antonella Mosetti?