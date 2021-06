1 Quanto guadagna Giulia De Lellis?

In occasione del debutto su Discovery+ della prima edizione di Love Island Italia, Giulia De Lellis ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage. Si tratta solo di uno dei tanti progetti ai quali ha lavorato nell’ultimo periodo. L’intervistatore, infatti, le ha chiesto come è diventata conduttrice del programma. Questa, perciò, la sua risposta:

C’era appena stato il boom del film e durante i festeggiamenti è arrivata la proposta. Era qualcosa che speravo di fare da tempo, quindi non ho esitato. Poi ho conosciuto il meraviglioso team di Love Island e quando mi hanno spiegato il format mi sono ancora di più incuriosita.

Oltre al suo grande seguito su Instagram e alle sua capacità da influencer e non solo, il grande successo che ha avuto Genitori vs Influencer ha contribuito a farle arrivare questa proposta. Ha, quindi, descritto il programma a tutti coloro che ancora non lo conoscono:

È semplice. Cinque ragazze e cinque ragazzi che hanno voglia di innamorarsi vivranno all’interno di una villa meravigliosa e dovranno condividere tutto, letto compreso. L’unico obiettivo è trovare l’amore. Alla coppia vincitrice andrà un premio di 20 mila euro in gettoni d’oro. Ma durante il percorso ci saranno delle sorprese perché arriveranno man mano dei nuovi concorrenti single, i bombshells, i cui ingressi creeranno dinamiche divertenti.

Ma non finisce qui. Perché a Giulia De Lellis, a un certo punto, è stata fatta una domanda che poteva anche risultare scomoda. Lei, però, ne è venuta fuori nel migliore dei modi. Durante la chiacchierata, infatti, le è stato chiesto se è vero che guadagna tanto quanto un giocatore di Serie A:

Non amo parlare di numeri però questo lo devo dire: mi piacerebbe guadagnare quanto un calciatore di serie A. Non è così, sfatiamo questo mito

L’intervista di Giulia De Lellis, poi, è proseguita toccando temi come il gossip e il suo rapporto con Andrea Damante. Continuate a leggere…