1 Antonella Mosetti torna a parlare di Aldo Montano

Questa settimana Antonella Mosetti ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. Qui ha avuto modo di parlare anche del suo ex Aldo Montano, attualmente impegnato tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. A lui alcune settimane fa aveva lanciato una frecciatina sui social.

Proprio Aldo Montano qualche tempo fa ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera e qui inevitabili sono state anche le domande sul suo passato sentimentale, dalla storia con Manuela Arcuri ad Antonella Mosetti. A proposito proprio di quest’ultima aveva detto:

«Oddio l’ho fatta impazzire? Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola».

Parole che a quanto pare sono poco piaciute ad Antonella Mosetti che alla rivista diretta da Alfonso Signorini le ha rammentate, dicendo di esserci rimasta un po’ male e di sentirsi delusa da quanto dichiarato da Aldo Montano. Ecco quanto riportato gentilmente da Isa & Chia:

«Mi hanno deluso le sue dichiarazioni al Corriere. Parlava del nostro passato come di qualcosa di poco importante. Suvvia! Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto? A ogni modo chiusi io la porta, così come in tutte le mie storie. Io e Asia eravamo qualcosa di troppo grande da spiegare. Provai in tutti i modi ad andargli incontro, ma invano».

Ha detto a Chi. Sempre Antonella Mosetti, tra l’altro, ha rivelato anche un triste retroscena circa la loro storia d’amore, che vi riportiamo in seguito. Continua…