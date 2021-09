1 Parla Antonella Mosetti

Sono anni ormai che Antonella Mosetti è una dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Come ricorderemo solo qualche anno fa la showgirl ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip e in quell’occasione ha avuto modo di farsi amare e apprezzare ancora di più dal grande pubblico. Non tutti sanno tuttavia che in passato proprio Antonella ha avuto una relazione sentimentale con Aldo Montano, attuale concorrente della sesta edizione del reality più spiato d’Italia.

Stasera così, nel corso della terza puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, il campione olimpico ha ricevuto una bellissima sorpresa e ha avuto modo di incontrare sua sorella. Antonella Mosetti nel mentre ha seguito il momento da casa e a quel punto ha deciso di commentare sui social l’accaduto. Tuttavia la showgirl inaspettatamente ha fatto un’illazione proprio sul suo ex fidanzato, e le sue parole naturalmente non sono passate inosservate. Queste le dichiarazioni di Antonella su Aldo:

“Solo io so davvero chi sei… una persona “ora”, meravigliosa! Anche merito mio”.

Naturalmente le parole di Antonella Mosetti su Aldo Montano stanno già facendo discutere il web e in molti già sognano un confronto tra i due. Che dunque nelle settimane a venire la showgirl decida di entrare nella casa del Grande Fratello Vp 6 per incontrare il campione olimpico? Non resta che attendere per scoprire quello che potrebbe accadere.