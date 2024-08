Durante il concerto a Barletta, ieri sera, Antonello Venditti se l’è presa, a causa di un fraintendimento, con una fan disabile. Poi ha chiesto scusa: “Non sono un mostro”.

Ieri sera Antonello Venditti è stato in concerto a Barletta, quando si è verificato un episodio che ha suscitato incredulità tra i presenti. Per via di un malinteso, il cantautore romano ha ripreso in modo piccato una ragazza diversamente abile che era lì accanto al palco in compagnia della sua famiglia.

Tutto è cominciato quando il cantante stava raccontando un episodio legato alla sua carriera, ma è parso stizzito per le voci di sottofondo della platea. In quel preciso istante si trattava di una ragazza in carrozzina, con una disabilità che la porterebbe di conseguenza a compiere delle azioni del tutto involontarie. Le basse luci del palcoscenico pare non abbiano permesso ad Antonello Venditti di capire da dove arrivasse la voce. Lui l’ha subito interpretato come una “contestazione”.

Come si vede dal video ha prima imitato il vociare della donna, per poi dire: “Vieni qua, vediamo se hai il coraggio, str***o di m****”. Dal pubblico è arrivato qualche lamento e un componente dello staff si è recato sul palco per far sapere ad Antonello Venditti che in realtà i rumori arrivassero da una ragazza disabile. Il cantante ha però ribattuto: “Non esistono ragazzi speciali, l’educazione è una cosa…”.

Anche queste parole di Antonello Venditti, come mostrato dal video, hanno suscitato lo scontento del pubblico per l’esclamazione.

Le scuse di Venditti sui social

Terminato il live il cantautore romano ha deciso di intervenire sui social con un messaggio di scuse, in cui ha spiegato l’episodio dal suo punto di vista:

“Non sono un mostro. Sta montando questa polemica stupida per la gente che mi conosce. Ho sbagliato perchè nel buio non mi sono accorto di questa ragazza. Pensavo che fosse una semplice contestazione politica alla quale io sono abituato. Ho risposto in maniera violenta a questa ragazza che si chiama Cinzia. Il padre è fantastico e la famiglia è fantastica”. Antonello Venditti ha continuato a dire di doversi scusare e ha fatto sapere quanto il suo live sia complicato e diverso rispetto a tutti gli altri: “Dico cose molto forti e reagisco a qualcosa di cui nel buio, tra 5 mila persone, uno non può rendersi conto”.

Nell’ampio discorso Antonello Venditti ha anche spiegato di aver fatto ammenda e di aver dato dei pass ai genitori della ragazza. Si è detto sconvolto perché oltre ad attacchi che arriverebbero su argomenti non inerenti alla musica, non pensa in generale di meritarli. Ha concluso poi dicendo quanto voglia bene ai ragazzi speciali e ci ha sempre tenuto a riservare un posto migliore a quelli i quali non possono ambirlo.

@la.repubblica “Ho sbagliato ma non sono un mostro. Mi metterei a piangere perché è giusto così, mi dispiace tantissimo”. Antonello Venditti, con un video pubblicato su Facebook, si esprime così dopo le polemiche per aver insultato una ragazza con disabilità durante il concerto di domenica 25 agosto nel fossato del Castello Svevo di Barletta. “Nel buio non mi sono accorto di questa ragazza. Pensavo fosse una contestazione politica alla quale io sono abituato quindi ho risposto in maniera molto violenta”, ha spiegato il cantautore. ♬ suono originale – la.repubblica

Una reazione dunque quella di Antonello Venditti che non poteva avere altra spiegazione se non quella data da lui stesso nel messaggio di scuse diffuso in queste ore.