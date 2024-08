Spunta un nuovo retroscena sulla separazione tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Secondo quanto si apprende da una fonte vicina alla coppia pare che l’attore non sia stato vicino ai figli di lei durante la crisi.

Il nuovo retroscena su Jennifer Lopez e Ben Affleck

Che Jennifer Lopez e Ben Affleck non siano più una coppia ormai sembra essere cosa nota a tutti! Nei giorni scorsi è arrivata la notizia di come la cantante avrebbe chiesto le carte per la separazione, oltre a voler cancellare il cognome del suo ex marito accanto al suo. Alcune fonti vicine hanno rivelato i presunti motivi della rottura così come la reazione furiosa che avrebbe avuto lei quando ha scoperto che l’attore nel periodo di crisi pare essersi incontrato con un altra donna.

Ora che le strade di Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono separate, entrambi hanno deciso di dedicarsi ai rispettivi figli e al loro lavoro. A Page Six è tornata a parlare una fonte vicina alla coppia che, in forma anonima, avrebbe raccontato quando durante il “periodo no”, l’attore non sarebbe stato presente con i figli di Jennifer.

L’insider, che a quanto pare sarebbe vicino a Jennifer Lopez e Ben Affleck, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attore al tabloid. Ecco quanto si legge a riguardo:

«Ben, durante la crisi con Jennifer non ha mantenuto i contatti con i gemelli sedicenni della popstar, Max ed Emme. Lei, invece, è ancora molto vicina ai tre figli dell’attore Violet, 18 anni, Seraphina (ora Fin), 15 anni, e Samuel, 12 anni e anche alla sua ex moglie, Jennifer Garner. Non è stato presente con Max ed Emme e dispiace molto il fatto che lui non li veda da tempo… È come se se ne fosse andato, lei non ha fatto lo stesso».

Precisiamo chiaramente che non abbiamo alcuna certezza di come siano andate le cose e dunque sono da prendere con le pinze.

Un’altra fonte invece ha fatto sapere che Jennifer Lopez è sempre stata una mamma molto presente e brava, nonostante i numerosi impegni lavorativi. Anche con i figli di Ben si sarebbe comportata sempre bene: «Ora, solo perché non sta con più con lui, non significa che non le importi dei suoi ragazzi», ha concluso.

Una situazione molto particolare dunque tra Ben Affleck e Jennifer Lopez e i rumor sulla loro separazione non sembrano di certo mancare.