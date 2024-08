Un noto sito ha analizzato quanti follower ha perso Fedez su Instagram tra luglio e agosto 2024. Vediamo che cosa è successo sul profilo del rapper nell’ultimo mese e quali sono i presunti motivi.

Fedez, quanti follower ha perso su Instagram

Questa estate non si è fatto altro che parlare di Fedez e di Chiara Ferragni. Dopo la loro separazione entrambi sono stati avvicinati a diversi flirt, ma nessuno è stato confermato dai diretti interessati. Senza menzionare il Pandoro-Gate che ha coinvolto l’influencer e di riflesso anche il marito, il quale di lì a poco si è però allontanato dalla situazione tramite un video sui social.

Da quel momento Federico ha cominciato a perdere diversi follower su Instagram, come riporta anche il sito No Just Analytics. In particolare sono stati presi in esame i giorni che vanno dal 30 luglio al 25 agosto 2024. Ma quanti follower ha perso Fedez su Instagram in tale lasso di tempo?

Partiamo con il suo tasso di engagement è del 6,04%, ovvero 4,34% più alto rispetto alla media. Al 30 luglio contava 14.223.837 follower che, piano piano, sono scesi fino a 14.171.375 arrivando al 25 agosto 2024. Nelle varie giornate ha guadagnato ma soprattutto perso dei fan, come per esempio il 31 luglio, durante il quale ha dovuto salutare più di 8mila follower.

Il 22 agosto, invece, ha visto andarsene più di 7mila fan e anche nei giorni intermedi tra le due date appena citate ci sono state delle perdite seppur minime. Ciò significa che ha subito una perdita di 2.271 follower al giorno. Al 25 agosto 2024, quindi, in totale hanno tolto il ‘segui’ 52.262 fan. Ecco quanti follower ha perso Fedez su Instagram tra luglio e agosto 2024.

Sicuramente sono dei numeri minimi considerato il fatto che il rapper conta oltre 14 milioni di seguaci, ma comunque una diminuzione che potrebbe non fare piacere. Tra i presunti motivi possiamo citare, secondo il web, il nuovo stile di vita che a qualcuno fa storcere il naso. Oppure coloro che hanno preso le parti di Chiara Ferragni dopo la separazione.