Forse non lo sapevate e non ve lo ricordavate ma Antonia Nocca, attuale cantante del talent di Maria De Filippi, era già apparsa come possibile sfidante ad Amici 23. Ecco il video.

Antonia Nocca è apparsa ad Amici 23

Antonia Nocca è una delle cantanti più apprezzate della nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Spesso infatti si posiziona ai primi posti della classifica e in radio sta avendo davvero un ottimo successo, come rivelato dai giurati che si sono presentati all’interno del programma.

La sua voce è capace di emozionare tutti quanti e, come detto anche da un giudice esterno nella puntata del 19 gennaio 2025, è in grado di suscitare sentimenti che sono rimasti sopiti a lungo dentro ognuno di noi. Insomma, un vero e proprio successo di pubblico e di critica.

Ma lo sapevate che in realtà l’avete già vista ad Amici 23? Antonia Nocca non ha fatto parte della classe per poco, in quanto era tra le possibili sfidanti di Ayle. Quest’ultimo era stato messo in sfida e ha avuto la possibilità, insieme a tutti gli altri compagni di viaggio, di vedere in anteprima le esibizioni dei nuovi ragazzi.

ma cosa mi state dicendo pic.twitter.com/LTrCsVALu6 — (@esauritaperenne) January 19, 2025

Antonia lo scorso anno non è riuscita ad entrare nella scuola ma ha ricevuto i complimenti degli ex studenti stessi. “Posso dire però che rispetto all’altra volta il livello degli sfidanti si è alzato tanto?“, ha commentato Mida. “Bella voce lei“, ha proseguito Mew.

Antonia Nocca però non ha mollato e un anno dopo, grazie a una nuova sfida con se stessa e non solo, è riuscita a ottenere la tanto ambita maglia entrando a far parte del cast ufficiale. Ce la farà ad arrivare al Serale? Tutto sembra puntare verso una risposta affermativa ma la strada è ancora molto lunga.