NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Marzo 2023

GF Vip 7

La presunta reazione di Ginevra alle foto di Antonino Spinalbese

Sono mesi ormai che si parla del rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, che in più occasioni ha fatto discutere il web. I due ex Vipponi del Grande Fratello Vip 7 hanno spesso fatto intendere di essere interessati l’uno all’altra, venendo sostenuti da centinaia di fan. I Gintonic infatti non hanno mai smesso di supportare la coppia, attendendo con ansia il momento in cui finalmente i due si sarebbero potuti frequentare lontani dalle telecamere. Poche settimane fa, dopo l’eliminazione dell’ex di Belen dal reality show, Antonino e Ginevra si sono ritrovati, tuttavia però pare che le cose non siano andate come previsto.

Il settimanale Chi infatti ha fatto sapere che Spinalbese e la Lamborghini avrebbero già deciso di mettere un punto alla loro frequentazione. Pare infatti che l’hairstylist abbia voglia di dedicarsi solo ed esclusivamente a sua figlia Luna Marì, e di non volere, almeno per il momento, una relazione.

Quando però poche ore fa Antonino Spinalbese è stato beccato in compagnia di una nota ex Miss Italia, il web si è letteralmente infiammato. L’ex Vippone è stato infatti paparazzato insieme a Carolina Stramare e le foto hanno fatto in breve il giro dei social. Nel mentre su Instagram, secondo i più, sarebbe arrivata la reazione di Ginevra Lamborghini. La cantante ha infatti postato un noto brano delle Pussycat Dolls, I Don’t Need a Man (Non ho bisogno di un uomo, ndr), e secondo i più questa mossa social sarebbe una frecciatina ad Antonino.

Naturalmente precisiamo che si tratta solo di ipotesi del web. Non c’è infatti alcuna prova sul fatto che la Lamborghini abbia realmente lanciato una stoccata a Spinalbese. I due ex Vipponi sembrerebbero essere rimasti in buoni rapporti, e nonostante la conoscenza si sia interrotta tra loro resta comunque un bel legame.