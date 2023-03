NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2023

Il gossip su Antonino Spinalbese

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Antonino Spinalbese ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7, tornando alla sua vita di tutti i giorni. Tuttavia l’ex di Belen è ancora al centro dell’attenzione mediatica, per via della sua vita sentimentale. In molti infatti attendevano di capire cosa sarebbe accaduto tra l’ex Vippone e Ginevra Lamborghini, il cui rapporto fa discutere da mesi. Nonostante i fan non abbiano mai smesso di fare il tifo per i Gintonic però, sembrerebbe che la conoscenza tra i due sia già giunta al capolinea. Come ha rivelato qualche giorno fa il settimanale Chi infatti, sembrerebbe che Antonino e Ginevra abbiano deciso di interrompere la loro frequentazione, e di rimanere solo amici. In queste ore però è accaduto qualcosa che ha fatto discutere il web e che riguarda proprio l’hairstylist.

Il portale WHOOPSEE ha infatti beccato Spinalbese per le vie di Milano in compagnia di un’ex Miss Italia. Di chi parliamo? Di Carolina Stramare, concorrente dell’attuale edizione di Pechino Express. Come in molti ricorderanno, la modella ha vinto il concorso di bellezza nel 2019, e da allora è diventata una dei nomi più noti e amati del mondo dello spettacolo.

Adesso secondo WHOOPSEE, Antonino Spinalbese starebbe conoscendo proprio la Stramare. I due si sono ritrovati in un locale di Milano, e a unirsi alla coppia è stato anche un amico dell’ex Vippone. Prima che lei lo riaccompagnasse a casa però, Antonino e Carolina hanno deciso di godersi un drink insieme, trascorrendo il resto della serata da soli (QUI per le foto).

Naturalmente precisiamo che al momento potrebbe esserci solo ed esclusivamente un rapporto di amicizia tra Spinalbese e la Stramare. Non c’è infatti alcuna prova reale che confermerebbe che i due si stiano frequentando. Antonino infatti dopo il GF Vip 7 sta concentrando le sue energie su sua figlia Luna Marì, nata dall’amore con Belen.