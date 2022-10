Nella precedente puntata del GF Vip Ginevra Lamborghini ha attaccato sia Antonino Spinalbese sia Antonella Fiordelisi. Il tutto è partito dall’avvicinamento dell’hairstylist all’influencer. Questo ha molto infastidito Edoardo Donnamaria e anche la Lamborghini. Quest’ultima, infatti, ha applaudito agli attacchi di Sonia Bruganelli contro Antonino e Alfonso le ha chiesto perché:

Perché ho visto anch’io delle incongruenze abbastanza importanti che mi portano a dire che Antonino se la canta. Ma uomo poco, ragazzino abbastanza. Se voglio dirglielo, ma certo. I veri amici dicono le cose in faccia, quindi… Io devo dire una cosa nel nome dell’amicizia. Le cose le dico. Tolto il fatto che mi dispiace vedere in te un atteggiamento poco uomo e adulto. Una cosa che ti è stata già detta e ora è la quarta volta. Mi collego al discorso di Edoardo sull’essere poco aderente sull’esser uomo. Sono rimasta colpita quando ti è scappato detto che io mi sia avvicinata a te e tu non hai apprezzato perché io ero fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia pura e semplice. Riguardando quel frame mi hai fatto sentire sporca, come se mi fossi comportata da gatta morta.