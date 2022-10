Le parole di Signorini e di Sonia Bruganelli

Questa sera al Grande Fratello Vip 7 Alfonso Signorini ha parlato del rapporto tra Edoardo Donnamaria, Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi. A intervenire in tutto questo sono stati anche Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Prima di tutto i due vipponi uomini sono stati messi in una stanza per confrontarsi. In seguito l’influencer è stata chiamata in causa. Lei stessa ha ammesso di aver fatto dei giochetti con entrambi i concorrenti, perché quando si tratta dei sentimenti vale tutto.

Signorini (come possiamo vedere anche QUI) le ha fatto una domanda: “Tu dici che in amore sono messe le strategie. Io ti dico una cosa. Ma la strategia migliore, anziché fare la gatta morta con Antonino, non sarebbe stata quella di prendere da parte Edoardo e parlargli chiaramente? Anche per rispetto nei confronti di Edoardo“. La risposta di Antonella è stata: “Io ho il diritto di dubitare di una persona. Sinceramente io posso essere in dubbio o devo fidarmi subito di una persona? Anche nella vita reale faccio così“.

In seguito è toccato anche a Sonia Bruganelli commentare la vicenda. Questa ha chiesto scusa a Edoardo per averlo giudicato male. Ha rivalutato, invece, Antonino durante la settimana appena trascorsa:

Antonino è totalmente impazzito. Mi viene da dirgli meno, ma molto meno. Molto, molto, molto meno. Si sente così figo, ha fato una cosa che secondo me da uomo come presume di essere… Adulto, che non lo è perché ha 27 anni… Insomma, non è proprio quest’uomo adulto e maturo. Rispetto a un altro compagno di viaggio è bruttissima… PErché se la fragilità…

Antonino ha tentato di replicare a Sonia Bruganelli, affermando che ha tentato di creare questa coppia. Edoardo si è adirato affermando: “Ma non devi creare nessuna coppia. Ma chi sei, Cupido?“. Signorini a questo punto ha chiuso il discorso lasciando i due a discutere tra loro. Seguiteci per tante altre news e sviluppi.

