NEWS

Nicolò Figini | 23 Aprile 2023

GF Vip 7

Il potenziale flirt di Antonino Spinalbese

AGGIORNAMENTO: Lucrezia Lando ha smentito a noi di Novella 2000 il presunto flirt con Antonino Spinalbese. Il video mostrato riguardava il compleanno di una cara amica della ballerina che lavora con l’agente dell’ex vippone. Quest’ultimo non era presente alla festa.

Nonostante molti sperassero in una love story tra Antonino Spinalbese e Gianevra Lamborghini, questa possibilità sembra essere naufragata dopo un breve flirt. La stessa ex vippona ha commentato il rapporto attuale con l’ex compagno all’interno del GF Vip 7:

“Ci tengo anche a dire che è sbagliato sia attaccare lui perché non ha fatto niente. Si tratta di scelte. Non mi sento sedotta e abbandonata come pensa qualcuno. Siamo in buoni rapporti anche se non ci sentiamo. Ma comunque chi lo sa. Mi lascio sempre molto aperta io.

Abbiamo cominciato questa ‘amicizia’, poi dopo… io sono una persona che… se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Mi mantengo aperta e morbida nel classico ‘vediamo come va’ io lascio passare tutto, capito?”.

Cosa sta succedendo nella vita sentimentale di Antonino Spinalbese al momento? L’ex concorrente del reality ha sempre mantenuto una certa riservatezza a riguardo. Tuttavia in queste ultime ore è stata divulgata una nuova indiscrezione. Pare che l’altra sera Antonino abbia invitato alcune persone per una piccola festa a casa sua. Tra le invitate anche la ballerina di “Ballando con le stelle” Lucrezia Lando.

Deianira Marzano su Instagram ha pubblicato il video in questione nelle sue Stories e poi ha postato anche la segnalazione di una sua fan: “La bionda è una ballerina di Ballando con le stelle, Lucrezia Lando. Se guardi le storie di lei noterai la stessa acconciatura e abito“.

La parte rilevante, tuttavia, è quello che scrive l’influencer: “Infatti, agenzia a parte, dicono che con lei ci sia una certa intesa“. Una frase che lascia intendere che tra loro potrebbe esserci un flirt in corso.

Sarà davvero così? Al momento non abbiamo certezze e bisogna prendere tutto questo con le pinze. Continuate a seguirci, nel mentre, per tante altre news.