Vincenzo Chianese | 23 Aprile 2023

La decisione di Giaele De Donà e Brad

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà e Oriana Marzoli sono tornate alle loro vite di sempre. Tuttavia le ex Vippone non si sono perse di vista. In queste settimane infatti l’influencer e la modella si stanno frequentando assiduamente e solo nelle ultime ore Oriana ha raggiunto Giaele a Milano e tra le due c’è stata una reunion, insieme ad Alberto De Pisis, che è stata testimoniata sui social. A unirsi al trio è stato anche Brad, marito della De Donà, mentre grande assente è stato Daniele Dal Moro, che è rimasto a Verona. Ieri sera così è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere gli utenti sui social.

Come sappiamo a breve la Marzoli tornerà a casa sua a Madrid, dove finalmente riabbraccerà la sua famiglia e i suoi amici. A partire con Oriana sarà naturalmente Daniele, che per la prima volta incontrerà gli affetti della sua fidanzata. Gli Oriele nel mentre hanno invitato proprio Giaele e Brad a unirsi a loro, per partecipare a un festival musicale che si terrà il prossimo weekend.

Sui social così Oriana Marzoli ha chiesto ai follower di aiutarla a convincere l’imprenditore americano, e poco dopo è arrivata la bella notizia. Giaele De Donà e Brad partiranno con gli Oriele per Madrid. I fan nel mentre attendono già con ansia di scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni, e di certo il viaggio verrà testimoniato su Instagram.

Nel mentre solo nelle ultime ore si è mormorato che la Marzoli e Dal Moro fossero in crisi. Tuttavia a rompere il silenzio è stato proprio Daniele, che sfogandosi sui social ha affermato: “Partendo dal presupposto che è da stamattina, non si sa perché, che leggo le più grandi st**nzate che l’uomo abbia mai creato, martedì vado a Madrid con bebè, quindi finitela di ca**re il c**zo. Grazie”.