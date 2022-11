1 Giaele e Antonino Spinalbese si sono accordati?

In queste settimana Giaele De Donà e Antonino Spinalbese si sono avvicinati molto. Hanno più volte tentato di eludere le telecamere per ritagliarsi dei momenti in privato. Più volte sono stati visti dai telespettatori sotto le coperte. Anche se loro due affermano non sia successo niente. In queste ore, però, si sta sollevando un dubbio tra il pubblico del Grande Fratello Vip. E se i due vipponi si fossero accordati per creare una falsa storia d’amore tra loro così da creare un interesse per chi guarda da casa e non uscire al televoto? La causa di tale pensiero e il video che vi lasciamo qui sotto.

‼️‼️ ascoltateee



Dicono che La loro storia funziona e per i poi Antonino spara una delle cagate @GineLamborghini #gintonic #gfvip pic.twitter.com/XGJ6Xhf4Jg — Rachia (@cinzia85913307) November 4, 2022

Sentiamo dire ad Antonino: “Funziona, funziona, sì, sì“. Giaele quindi chiede: “Davvero? Anche secondo me… Cos’è questa faccia?“. E l’altro, che sta venendo tenuto sottobraccio dalla gieffina, replica: “Abbiamo capito che funziona“. C’è da dire che non sappiamo di cosa stessero parlando. Questo è solo un estratto del discorso. Il web potrebbe avere ragione oppure potrebbe starsi sbagliando completamente. In caso dovremo attendere di avere prove più schiaccianti. Per ora, infatti, si tratta solo di supposizioni anche se sono molti i commenti e riguardo.

Un’utente, per esempio, scrive: “Grande attrice prima piange senza poi grandi lacrime poi ride come una pazza. E i soldi fanno gola. Io penserei più alla figura che fa con la sua famiglia visto che all’inizio mi sembrava molto preoccupata. Tutta finzione“. Altri vanno contro Antonino Spinalbese:

A me fa rabbia lui che nonostante tutto e ciò che hanno letto nella lettera di suo MARRRITO, sta lì con lei che gli tiene avvinghiato il braccio. E non le fa capire di allontanarsi… Capisco l’essere buono, e lo è… ma c’è un limite.

A quale lettera si riferisce la persona che scrive? Andiamo a rivederne il contenuto…